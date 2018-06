Hamm (AFP) Im Rechtsstreit um Sonderzahlungen und Abfindungen für den ehemaligen Arcandor-Chef Thomas Middelhoff wird das Oberlandesgericht (OLG) Hamm am 12. November eine Entscheidung verkünden. Diesen Termin beraumte das Gericht zum Abschluss der mündlichen Verhandlung am Mittwoch an, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.