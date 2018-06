Newport (AFP) Vor dem Beginn des Nato-Gipfels am Donnerstag in Wales kommen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), US-Präsident Barack Obama und der britische Premier David Cameron mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko zusammen. An dem Treffen im walisischen Newport nehmen zudem Frankreichs Präsident François Hollande und Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi teil, wie am Mittwochabend aus britischen Regierungskreisen verlautete. "Das Treffen ist eine Gelegenheit, von Präsident Poroschenko eine Einschätzung zu den neuesten Entwicklungen vor Ort und seinen Gesprächen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu bekommen."

