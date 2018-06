Kiew (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Sieben-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine vorgelegt. Putin sagte am Mittwoch, er hoffe auf eine Einigung zwischen Kiew und den prorussischen Separatisten am Freitag. US-Präsident Barack Obama versicherte bei einem Besuch in Estland den östlichen Nato-Mitgliedern die Unterstützung des Bündnisses. Polen kündigte derweil ein internationales Militärmanöver im Westen der Ukraine an.

