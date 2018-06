München (AFP) In der großen Koalition gibt es nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" Unmut über Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Die Parteichefs von SPD und CSU, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer, hätten in den vergangenen Tagen intern Kritik an von der Leyens Verhalten im Zusammenhang mit der deutschen Unterstützung für den Irak geübt, berichte das Blatt in seiner Mittwochsausgabe. Dabei sei es sowohl um die starke mediale Präsenz der Ministerin wie um die ihr zugeschriebene Einschätzung gegangen, bei der Lieferung von Waffen an die Kurden im Nordirak handle es sich um einen Tabubruch.

