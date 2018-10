Paris (AFP) Wegen der Ukraine-Krise hat die französische Regierung die für Oktober geplante Lieferung eines Mistral-Kriegsschiffs an Russland vorerst gestoppt. Trotz der Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine seien die Bedingungen für die Lieferung "derzeit nicht gegeben", erklärte der Elysée-Palast am Mittwoch nach einer Sitzung des Verteidigungsrats. Russland zeigte sich unbeeindruckt, während die USA die Entscheidung ihres Verbündeten begrüßten.

