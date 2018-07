Neu Delhi (SID) - Die brasilianische Fußball-Legende Zico wird Trainer in der neugeschaffenen Indian Super League. Der dreimalige WM-Teilnehmer, als Spieler begnadeter Regisseur der Selecao, wird während der zehnwöchigen Meisterschaft ab Oktober den FC Goa betreuen. Zuletzt war der 61-Jährige Coach des al-Gharafa Sports Club aus Katar. Star des indischen Teams ist der Franzose Robert Pires.

Auch der ehemalige Nationalspieler Manuel Friedrich, der französische Welt- und Europameister David Trezeguet sowie Juventus-Turin-Legende Alessandro Del Piero hatten zuletzt ihre Wechsel in die indische Profiliga bekannt gegeben. Ab Oktober gehen dort insgesamt acht Mannschaften an den Start, die jeweils eine "Fußball-Legende" in ihren Reihen haben sollen.