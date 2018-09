Gelsenkirchen (SID) - Schalke-Boss Clemens Tönnies hat einmal mehr Trainer Jens Keller das Vertrauen ausgesprochen. "Wir spielen doch auf Schalke kein Trainerversenken. Auch, wenn sich das der eine oder andere scheinbar immer mal wieder wünscht. Dieser Rabatz kommt immer von außen. Wenn Jens nicht diese Rückendeckung von Horst Heldt und mir hätte, würde ein Mensch das doch gar nicht durchstehen", sagte der Aufsichtsrats-Chef des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 der Sport Bild.

Der Klub-Boss nahm auch den ghanaischen Star Kevin-Prince Boateng in Schutz: "Er ist unser Leuchtturm, der unsere Mannschaft ein Jahr lang top mitgeführt hat. Bei unsachlicher Kritik an ihm werde ich sauer. So etwas birgt auch die Gefahr, dass sich andere darauf ihr Alibi aufbauen. Und so was brauchen wir nicht."