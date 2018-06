Tokio (AFP) Bei einem Feuer in einer Stahlfabrik in Japan sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen schwer verletzt worden. Laut Medienberichten ereignete sich eine Explosion in dem Unternehem Sumitotom Metall in Tokai im Zentrum des Landes. Ein Polizeisprecher erklärte, es brenne in der Fabrik, ob es eine Explosion gegeben habe, sei noch unklar. Mehrere Menschen seien verletzt.

