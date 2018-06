Berlin (AFP) Der Online-Modehändler Zalando will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Der genaue Termin für den Gang aufs Handelsparkett hänge ab vom Börsenumfeld, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im vergangenen Jahr hatten über 13 Millionen Kunden bei Zalando bestellt.

