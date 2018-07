Kiew (AFP) Die Ukraine hat den von Russlands Staatschef Wladimir Putin vorgelegten Plan zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine abgelehnt. Das Sieben-Punkte-Programm sei ein Versuch, den Westen zu täuschen, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Mittwoch in Kiew. Putins Plan sieht in einem ersten Schritt das Ende der Offensiven der ukrainischen Armee und der Separatisten vor.

