Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama ist inmitten der Ukraine-Krise zu einem Besuch in Estland eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Mittwochmorgen in Tallinn, der Hauptstadt des baltischen Staates. Der Besuch bei dem Nato-Verbündeten in Europa steht unter dem Eindruck der eskalierenden Ukraine-Krise, die zu der schärfsten Konfrontation zwischen dem Westen und Russland seit Ende des Kalten Krieges geführt hat.

