Ulm (SID) - Das Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) findet im kommenden Jahr erstmals in Ulm statt. Das Duell zwischen den Teams "National" und "International" wird am 10. Januar 2015 ausgetragen. Im Frühjahr war die Arena des Bundesligisten ratiopharm Ulm bereits Spielort des Top Four um den BBL-Pokal. Im vergangenen Jahr hatten sich die ausländischen Profis bei der 26. Auflage des Allstar-Games in Bonn mit 121:116 gegen die deutsche Auswahl durchgesetzt.