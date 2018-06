Karlsruhe (AFP) Der Prozess um den Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh 2005 in einer Polizeizelle in Dessau wird nicht neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Donnerstag ein Urteil des Landgerichts Magdeburg, das 2012 einen Polizisten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt hatte. (Az: 4 StR 473/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.