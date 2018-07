Frankfurt/Main (AFP) Wegen des angekündigten Pilotenstreiks sollen bei der Lufthansa am Freitag mehr als 200 Flüge ausfallen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt am Main weiter mitteilte, dürften von dem Ausstand etwa 25.000 Passagiere betroffen sein. Es sei "mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs zu rechnen, vor allem auf innerdeutschen und europäischen Strecken von und nach Frankfurt".

