Mainz (AFP) Rund anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen liegt die CDU laut einer aktuellen Umfrage weiter vorn. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer Extra" ist aber nicht sicher, ob die Christdemokraten unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht weiterhin mit der SPD regieren können. Neben Schwarz-Rot hätte derzeit auch eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen eine Mehrheit. Die Thüringer SPD kann sich aussuchen, in welche Regierung sie eintritt. In Thüringen wird am 14. September ein neuer Landtag gewählt.

