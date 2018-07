Leipzig (AFP) Die bisherige Fraktionschefin der Grünen in Sachsen, Antje Hermenau, will nicht wieder für das Amt kandidieren. Dies habe sie bereits bei ihrer Bewerbung für die Spitzenkandidatur im Frühjahr angekündigt, schrieb Hermenau im Kurznachrichtendienst Twitter. Hermenau gilt als Befürworterin einer schwarz-grünen Koalition. Damit stieß sie in der Grünen-Basis allerdings auf teils heftigen Widerstand.

