Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star George Clooney (53) macht den Skandal um illegale Abhörpraktiken bei Zeitungen des Murdoch- Imperiums zu seinem nächsten Regie-Projekt.

Der geplante Film des Sony Studios basiert auf dem Buch "Hack Attack" des britischen Journalisten Nick Davies, wie US-Branchenblätter berichteten. Davies deckte auf, dass Reporter der britischen Boulevardzeitung "News of the World" des Medienunternehmers Rupert Murdoch illegale Abhör- und Bestechungsmethoden nutzten, um an Informationen von Prominenten, Politikern und Privatpersonen zu kommen.

"Nick ist ein mutiger und hartnäckiger Reporter und wir sehen es als eine Ehre an, sein Buch zu verfilmen", zitierte der "Hollywood Reporter" aus einer Mitteilung von Clooney. Es gehe um Korruption, Lügen und Bestechung auf höchster Ebene, führte der Schauspieler und Regisseur weiter aus. Der Drehstart ist für 2015 geplant.

Als Regisseur hat Clooney zuvor politisch-journalistische Themen aufgegriffen. 2005 drehte er das Drama "Good Night, and Good Luck" über den Fernsehjournalisten Edward R. Murrow zur Zeit der McCarthy- Ära. Der Polit-Thriller "The Ides of March - Tage des Verrats" (2011) drehte sich um Korruption im Wahlkampf. Zuletzt führte Clooney bei "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" Regie.