Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star George Clooney macht den Skandal um illegale Abhörpraktiken bei Zeitungen des Murdoch- Imperiums zu seinem nächsten Regie-Projekt. Der geplante Film des Sony Studios basiert auf dem Buch "Hack Attack" des britischen Journalisten Nick Davies, wie US-Branchenblätter berichteten. Davies deckte auf, dass Reporter der britischen Boulevardzeitung "News of the World" des Medienunternehmers Rupert Murdoch illegale Abhör- und Bestechungsmethoden nutzten, um an Informationen von Prominenten, Politikern und Privatpersonen zu kommen.

