Los Angeles (dpa) - Hollywood-Komiker Vince Vaughn (44) bleibt seinem Lieblingsgenre treu. Nach klamaukigen Komödien wie "Der Lieferheld", "Prakti.com" oder "Die Hochzeits-Crasher" will der Schauspieler nun die Hauptrolle in "The Politician" übernehmen.

Dem "Hollywood Reporter" zufolge dreht sich die geplante Comedy um einen Politiker in Washington, der in einen Skandal mit Prostituierten verwickelt ist. Als die Geschichte auffliegt muss er sich vor FBI-Beamten und Drogendealern verstecken.

Der kanadische Regisseur Michael Dowse ("Goon") soll den Streifen inszenieren. Zuletzt drehte er mit Daniel Radcliffe und Zoe Kazan die romantischen Komödie "What If", die Anfang Dezember in die deutschen Kinos kommen soll.