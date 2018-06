Düsseldorf (dpa) - Den erfolgreichen Sommer beim Deutschen Fußball-Bund wollen auch die U21-Junioren fortsetzen. Nach dem WM-Titel der A-Mannschaft und dem EM-Gewinn der U19-Junioren steht die Auswahl von Trainer Horst Hrubesch vor der Teilnahme an den Playoffs zur EM-Endrunde 2015. "Wir wollen zur EM und zu Olympia", sagte Hrubesch vor den beiden Gruppenspielen in der EM-Qualifikation gegen Irland in Halle/Saale und Dienstag in Magdeburg gegen Rumänien. Dabei genügt dem Team, das die Tabelle der Gruppe 6 anführt, auf jeden Fall ein Sieg gegen die Iren, um sich zu qualifizieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.