Frankfurt/Main (SID) - Die japanische Fußball-Nationalmannschaft muss in den ersten Länderspielen unter ihrem neuen Trainer Javier Aguirre ohne Kapitän Makoto Hasebe auskommen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler des Bundesligisten Eintracht Frankfurt leidet an einer Knie-Verletzung und ist bereits in die Mainmetrople zurückgereist. Wie lange der frühere Profi vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ausfällt, ist noch offen.

Japan trifft am Freitag auf Uruguay und am Dienstag auf Venezuela. Dabei wird der Mexikaner Aguirre zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen. Der 55-Jährige, der nach dem WM-Vorrundenaus den Italiener Alberto Zaccheroni beerbt hatte, vertraut dabei auf die Bundesliga-Profis Hiroki Sakai (Hannover 96), Gotoku Sakai (VfB Stuttgart), Hajime Hosogai (Hertha BSC), Yuya Osako (1. FC Köln) und Shinji Okazaki (FSV Mainz 05).