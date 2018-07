Pula (SID) - Der frühere Bayern-Profi Mario Mandzukic hat Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft bei der Generalprobe für den Start der EM-Qualifikation einen Heimsieg beschert. Der 28-Jährige, der seit Saisonbeginn bei Atlético Madrid spielt, erzielte beim 2:0 (1:0)-Sieg des WM-Teilnehmers gegen Zypern in Pula beide Tore (18./58.).

Leverkusens Abwehrtalent Tin Jedvaj wurde in der 61. Minute eingewechselt und kam damit zu seinem Länderspiel-Debüt. Der 18-Jährige, der für zwei Jahre vom AS Rom an Bayer ausgeliehen ist, war von Nationaltrainer Niko Kovac erstmals nominiert worden. Sturm-Routinier Ivica Olic vom VfL Wolfsburg kam ebenfalls nach der Pause ins Spiel.

Kroatien startet am Dienstag (20.45) in Zagreb gegen Malta in die Ausscheidungsspiele für die EM 2016.