Berlin (dpa) - Der Bundeswehr-Einsatz zur militärischen Unterstützung der irakischen Kurden ist angelaufen. Die militärischen Ausrüstungsgüter seien von Waren an der Müritz nach Leipzig gebracht worden, wo eine Maschine vom Typ Antonow in der Nacht Richtung Erbil starten soll. Das sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. Aufgrund der politischen Befindlichkeiten in Bagdad muss die Maschine in der irakischen Hauptstadt zwischenlanden. In Bagdad ist eine Inspektion der Fracht geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.