Bremen (dpa) - Erstmals ist ein mit syrischen Senfgas-Resten beladener Frachter in Deutschland angekommen. Das amerikanische Schiff "Cape Ray" machte in Bremen fest. "Es wird morgen entladen", sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Die Fregatte "Hamburg" hatte den Frachter bis in den Hafen begleitet. Es hat etwa 370 Tonnen Reststoffe geladen, die bei der Vernichtung der Chemiewaffe entstanden sind. Lastwagen werden die Container morgen zur Entsorgung nach Munster bringen. Von den Senfgas-Resten geht keine Gefahr mehr aus.

