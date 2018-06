Los Angeles (dpa) - Der Regisseur Quentin Tarantino will seinen Western "The Hateful Eight" im kommenden Jahr in die US-Kinos bringen. Das gaben die Produzenten des Films, Harvey und Bob Weinstein, in einem Statement bekannt, aus dem US-Medien zitierten. "Wir wissen, dass der Film frech und natürlich lustig sein wird - wie alle Quentin-Projekte in der Vergangenheit", hieß es von ihnen. Die Dreharbeiten sollen im Januar starten. Der oscarprämierte Filmemacher hatte zunächst Abstand von dem Projekt genommen, nachdem das Drehbuch im Internet durchgesickert war.

