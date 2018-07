Monza (dpa) - Erstmals hat ein hoher Funktionär des Internationalen Automobilverbandes FIA die Absage des Großen Preises von Russland in Sotschi gefordert.

"Es wird oft gesagt, dass die Formel 1 Politik und Sport nicht vermischen soll, aber das russische Regime vermischt bereits Politik und Sport auf eine krasse Art, weshalb wir reagieren müssen", sagte Kommissionsleiter Ari Vatanen der Zeitung "The Telegraph". Der ehemalige Rallye-Weltmeister appellierte an Formel-1-Chef Bernie Ecclestone und den Mehrheitseigner CVC: "Bernie und die Eigentümer müssen das Rennen canceln."

Der 62 Jahre alte Finne erklärte, FIA-Präsident Jean Todt teile seine Position in vielen Punkten. Aber Todt seien "die Hände gebunden". Vatanen und der Franzose hatten 2009 gegeneinander für das Präsidentenamt kandidiert, beide arbeiten aber eng zusammen.

Vatanen attackierte Präsident Wladimir Putin und die russische Regierung scharf: "Unterstützen wir dieses Regime, das dieses Blutvergießen steuert? Oder sagen wir, das ist nicht korrekt. Nach Russland zu gehen, würde eine Botschaft der Akzeptanz setzen."

Seit längerem gibt es Forderungen, die für den 12. Oktober angesetzte Grand-Prix-Premiere in der Olympiastadt Sotschi wegen des Konflikts in der Ukraine abzusagen. Russland hat internationale Anschuldigungen, selbst Truppen in sein Nachbarland zu schicken, mehrfach bestritten. Seit Monaten kämpfen pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine gegen Regierungstruppen.

Vatanen, der auch Mitglied des Europaparlaments war, sprach von einer "beispiellosen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir müssen uns selbst fragen, wie die Geschichte an uns erinnern wird und was wir getan oder nicht getan haben".