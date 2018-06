Los Angeles (AFP) Der kanadische Elektro-Musiker deadmau5 will sich gegen das Ansinnen des Disney-Konzerns zur Wehr setzen, ihm seinen Mäuse-Helm streitig zu machen. Der Disney-Konzern scheine anzunehmen, dass die Fans einen etablierten Musiker und eine Comic-Maus miteinander verwechseln könnten, stichelte deadmau5 am Mittwoch über Twitter. "Für so blöd halten sie Euch."

