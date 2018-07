Minsk (AFP) Vertreter Russlands, der Ukraine und der prorussischen Rebellen haben am Freitag in Minsk ihre Gespräche über eine Waffenruhe aufgenommen. Nach Angaben eines weißrussischen Regierungsvertreters kamen im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe Vertreter Kiews, Moskaus, der prorussischen Separatisten sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zusammen. "Wir kommen hierher für den Frieden", sagte der Vertreter der Ukraine bei dem Treffen, der frühere Präsident Leonid Kutschma. Russlands Vertreter Michail Surabow sagte, er erwarte eine Unterzeichnung von Dokumenten.

