Sarajevo (AFP) Infolge eines Erdbebens sind in Bosnien 34 Bergleute in einer Kohlemine eingeschlossen worden. Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten sich 56 Arbeiter in der Grube befunden, von denen 22 wieder über Tage seien, teilte der Betreiber der Mine in Zenica im Zentrum des Landes in der Nacht zum Freitag mit. Den Eingeschlossenen gehe es gut, und sie hätten unter Tage genügend Luft. An ihrer Rettung werde gearbeitet, hieß es. Zwei Arbeiter wurden den Angaben zufolge bei dem Unglück verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

