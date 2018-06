Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn (DB) hat die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL als "völlig irrational" verurteilt. "Niemand versteht den Sinn dieser Streiks, abgesehen von der Tatsache, dass eine Gewerkschaft das Spielfeld der anderen erobern will", erklärte Personalvorstand Ulrich Weber am Freitag in Berlin. In der Sache bringe der Streik die Tarifparteien "kein Stück weiter".

