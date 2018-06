Berlin (AFP) Bei der Sanierung maroder Straßen und Brücken sollen einem Bericht zufolge möglicherweise bald private Investoren helfen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wollen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei einem Gespräch am Freitag in Berlin den Weg für den Kurswechsel freimachen. Demnach sollen sich unter anderem Banken und Versicherungen in Zukunft mit Kapital an Sanierungsmaßnahmen und Bauvorhaben beteiligen können. Bei dem Treffen solle es auch um die Umsetzung der Maut-Pläne gehen.

