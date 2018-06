Stuttgart (AFP) Der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl will gewaltbereiten Dschihadisten die Ausbürgerung androhen. Es müsse ernsthaft geprüft werden, "dass derjenige, der sich einer solchen Terrormiliz anschließt, dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft verliert", sagte Strobl in einem SWR-Interview, das am Samstag ausgestrahlt werden soll. Dies solle jedenfalls dann gelten, wenn der Extremist mehrere Staatsbürgerschaften habe.

