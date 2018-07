Brüssel (AFP) Der designierte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Freitag sein 28-köpfiges Kommissionsteam benannt, aber noch nicht die Ressort-Zuständigkeiten bekannt gegeben. Wie eine Kommissionssprecherin in Brüssel mitteilte, dürfte die Verteilung der Ressorts nicht vor kommendem Mittwoch veröffentlicht werden. Juncker habe in den vergangenen Wochen mit allen Kandidaten mit Blick auf deren "Integrität, Kompetenz und Erfahrung" Gespräche geführt.

