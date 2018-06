Frankfurt/Main (AFP) Wegen des bevorstehenden Pilotenstreiks hat die Lufthansa für ihre Passagiere 2200 Hotelzimmer im Raum Frankfurt am Main angemietet und 500 Feldbetten aufgestellt. 14.000 Fluggäste habe der Konzern seit Donnerstagabend außerdem über SMS über Flugausfälle oder Umbuchungen informiert, teilte die Lufthansa am Freitag mit. Die Gewerkschaft Cockpit hat die Piloten der Airline zu einem sechsstündigen Ausstand von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr am Freitag aufgerufen. Bestreikt werden sollen Kurz- und Mittelstreckenflüge ab Frankfurt. Auch die Deutsche Bahn teilte mit, sie sei auf den Streik vorbereitet.

