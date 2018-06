Fulda (AFP) Bei einem Unfall mit einem Fernreisebus auf der Autobahn 5 in Hessen sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Bus auf dem Weg von Madrid nach Norddeutschland fuhr am frühen Freitagmorgen in einer Baustelle nahe der Raststätte Rimberg auf einen Lastwagen auf, wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda mitteilte. Zwölf Fahrgäste wurden demnach so schwer verletzt, dass sie zum Teil vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Weitere Fahrgäste seien auf der Raststätte ambulant behandelt worden.

