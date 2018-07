Newport (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in den Beschlüssen des Nato-Gipfels das Signal an Russland, dass die Allianz das Vorgehen Moskaus im Ukraine-Konflikt nicht akzeptiert. "Wir haben klar und deutlich gemacht, dass Prinzipien verletzt werden", sagte Merkel am Freitag auf dem Nato-Gipfel im walisischen Newport. "Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass wir zu unseren Verabredungen stehen." Deswegen halte die Nato an dem Grundlagenvertrag mit Russland fest. "Wir stehen zu der Sicherheitsarchitektur Europas."

