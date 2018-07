Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat den von der Ebola-Epidemie betroffenen Ländern in Westafrika Finanzhilfen in Höhe von 140 Millionen Euro zugesagt. Das Geld solle dazu dienen, "den schlimmsten jemals beobachteten Ausbruch dieser Seuche" zu stoppen, sagte ein Sprecher der zuständigen EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa am Freitag in Brüssel. Die überlasteten Gesundheitsbehörden in Guinea, Sierra Leone, Liberia und Nigeria sollen demnach mit mobilen Ebola-Testzentren unterstützt werden sowie bei der Verteilung von Essen, Trinkwasser und Medikamenten.

