Paris (AFP) Aus Frankreich sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres soviele Juden nach Israel ausgewandert wie aus keinem anderen Land der Welt. Seit Jahresanfang hätten rund 4560 Juden Frankreich verlassen, um in Israel ein neues Leben zu beginnen, teilte die Jüdische Agentur am Freitag in Paris mit. Als Gründe für die Auswanderung aus Frankreich nannte Agentur-Chef Ariel Kandel einen zunehmenden Antisemitismus und die Wirtschaftskrise.

