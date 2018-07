Paris (AFP) Nicht einmal zehn Tage nach der Regierungsumbildung in Frankreich hat ein Staatssekretär seinen Hut nehmen müssen, weil er offenbar bei den Steuern geschummelt hatte. Der Elysée-Palast gab am Donnerstagabend den Rücktritt von Außenhandels-Staatssekretär Thomas Thévenoud "auf sein Bitten und aus persönlichen Gründen" bekannt. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP räumte der Sozialist "Verspätungen bei Erklärungen und Zahlungen (...) an die Steuerbehörden" ein. Medienberichten zufolge soll der 40-Jährige jahrelang keine Steuererklärung abgegeben haben.

