Newport (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat sich erstmals öffentlich zum Buch seiner ehemaligen Lebensgefährtin Valérie Trierweiler geäußert und die darin geäußerte Kritik zurückgewiesen. Er stehe "im Dienst der Ärmsten", das sei sein "Daseinsgrund", sagte Hollande am Freitag am Ende des Nato-Gipfels im walisischen Newport. Damit reagierte der Staatschef auf einige wenig schmeichelhaften Passagen in Trierweilers Buch "Merci pour ce moment" ("Danke für diese Zeit"). Demnach soll Hollande arme Menschen im Privaten abfällig als "Zahnlose" bezeichnet haben.

