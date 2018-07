Feyzin (AFP) Frankreichs Finanzminister Michel Sapin hat die Bundesregierung aufgefordert, Europas Wirtschaftswachstum mit mehr Ausgaben anzukurbeln. "Deutschland ist heute in der Lage, insbesondere durch Investitionen die Nachfrage, das Wachstum in Europa zu stärken", sagte Sapin am Freitag am Rande einer Firmenbesichtigung nahe Lyon. "Jeder hat seine Verantwortlichkeiten", sagte Sapin weiter.

