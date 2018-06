Paris (AFP) Das Buch von Frankreichs Ex-Première-Dame Valérie Trierweiler über ihre Zeit mit Staatschef François Hollande hat reißenden Absatz gefunden. In den meisten französischen Buchläden war das 320-Seiten-Werk am Freitag ausverkauft, wie der Vorsitzende der französischen Buchhändler-Vereinigung SLF, Matthieu de Montchalin, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das sei ein "außergewöhnlicher Verkaufsstart". Auf der Seite des Online-Händlers Amazon in Frankreich steht das Buch weiterhin an der Spitze der Bestseller - und ist erst ab dem 13. September wieder verfügbar.

