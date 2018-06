Sapporo (SID) - Mit einem Bundesliga-Trio in der Startformation hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft den Einstand ihres neuen Trainers Javier Aguirre verpatzt. In Sapporo unterlag der WM-Teilnehmer, bei dem Hiroki Sakai (Hannover 96), Hajime Hosogai (Hertha BSC) sowie Shinji Okazaki (FSV Mainz 05) von Beginn an spielten, Uruguay mit 0:2 (0:1). Fast zeitgleich besiegte Südkorea, künftiges Team des ehemaligen deutschen Nationalspielers Ulli Stielike, Venezuela mit 3:1 (1:1).

Stielike war zuvor überraschend vom südkoreanischen Verband KFA zum neuen Cheftrainer benannt worden. Der 59-Jährige wird am Montag im Länderspiel gegen Uruguay auf der Tribüne sitzen und danach sein Amt antreten - und hoffen, dass der Einstand besser verlaufen wird als jener des Mexikaners Aguirre (55).

Der hatte nach dem enttäuschenden WM-Vorrunden-Aus den Italiener Alberto Zaccheroni beerbt. Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani (34.) sowie Abel Hernandez (71.) verdarben mit ihren Treffern aber Aguirres Premiere.

Die Tore für Südkorea erzielten Myung-Joo Lee (29.) und der Ex-Bremer Dong-Gook Lee (53./64.), Bayer Leverkusens Heung-Min Son spielte durch. Mario Rondon (21.) hatte Venezuela zuvor in Führung gebracht.