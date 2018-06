Kamen (dpa) - Mit einem Quartierwechsel eröffnet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Countdown für den Start in die Qualifikation für die EM 2016. Nach der 2:4-Niederlage in Düsseldorf gegen Argentinien zieht der noch 19-köpfige Kader zum Training weiter in die Sportschule Kaiserau in Kamen. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und der Offensivspieler Marco Reus wollen sich bei der DFB-Pressekonferenz zur Partie in Dortmund gegen Schottland äußern. Gegen die Schotten hätten sich deutsche Teams in der Vergangenheit "nicht immer leichtgetan", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

