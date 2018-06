Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in einem Test- und Benefizspiel gegen den Stadtrivalen FSV Frankfurt einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Schaaf bezwang den Zweitligisten am Freitagabend vor 4500 Zuschauern am Bornheimer Hang mit 1:0 (0:0). Der 18 Jahre alte Nachwuchsspieler Joel Gerezgiher (46.) erzielte kurz nach dem Seitenwechsel den einzigen Treffer der Partie.

Einen Teil der Einnahmen des Testspiels erhält der schwer erkrankte Ex-Profi Dietmar Roth, der in seiner Karriere für beide Teams aufgelaufen war. Der 50-Jährige hatte im August 2013 einen Schlaganfall erlitten.