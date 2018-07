Kamen (SID) - Mit bis zu zehn Weltmeistern in der Startelf wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das erste Qualifikationsspiel zur EM 2016 am Sonntag (20.45/RTL) in Dortmund gegen Schottland gehen. Jerome Boateng wird wohl als einziger beim 2:4 gegen Argentinien am Mittwoch verletzt fehlender Spieler ins Team zurückkehren.

"Jerome ist komplett schmerzfrei und wird auf jeden Fall zurückkehren. Man kann davon ausgehen, dass er am Sonntag zum Einsatz kommt", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Julian Draxler, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil werden aus dem ursprünglichen Aufgebot hingegen fehlen. Löw hat deshalb nach Sebastian Rudy aus Hoffenheim am Donnerstag noch den Schalker Sidney Sam nachnominiert.

Das Tor wird wie gewohnt Bayern-Keeper Manuel Neuer hüten, vor ihm dürften sein Klubkollege Boateng und der Schalker Benedikt Höwedes zentral sowie die gegen Argentinien schwachen Dortmunder Kevin Großkreutz und Erik Durm außen verteidigen. Die Doppel-Sechs im defensiven Mittelfeld bilden wohl der Mönchengladbacher Christoph Kramer und Toni Kroos von Real Madrid.

Die offensive Dreierreihe dürften Marco Reus zentral, André Schürrle links und Thomas Müller rechts bilden. Im Sturm könnte Mario Gomez trotz seiner schwachen Leistung gegen Argentinien eine neue Bewährungschance bekommen. Die Alternative wäre der Ex-Dortmunder Mario Götze. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (28 Jahre/53 Länderspiele) - Großkreutz/Borussia Dortmund (26/6), Höwedes/Schalke 04 (26/29), Boateng/Bayern München (26/46), Durm/Borussia Dortmund (22/2) - Kramer/Borussia Mönchengladbach (23/6), Kroos/Real Madrid (24/52) - Müller/Bayern München (24/57), Reus/Borussia Dortmund (25/22), Schürrle/FC Chelsea (23/40) - Gomez/AC Florenz (29/60). - Trainer: Löw

Schottland: Allan McGregor/Hull City (32 Jahre/32 Länderspiele) - Hutton/Aston Villa (29/40), Hanley/Blackburn Rovers (22/13), Russell Martin/Norwich City (28/11), Whittaker/Norwich City (30/24) - Darren Fletcher/Manchester United (30/62), McArthur/Crystal Palace (26/15) - Maloney/Wigan Athletic (31/32), James Morrison/West Bromwich Albion (28/31), Bannan/Crystal Palace (24/17) - Naismith/FC Everton (27/29). - Trainer: Strachan.

Schiedsrichter: Svein Oddvar Moen (Norwegen)