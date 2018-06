Frankfurt/Main (SID) - Luisa Wensing vom Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg hat ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Frauen in Moskau gegen Russland (13. September, 14.45 Uhr/ARD) und in Heidenheim gegen Irland (17. September, 18.00/ARD) abgesagt. Die Defensivspielerin zog sich im Training einen Außenbandriss im linken Fuß zu.

Bundestrainerin Silvia Neid verzichtete auf eine Nachnominierung. Damit bestreiten die DFB-Frauen ihre letzten beiden WM-Gruppenspiele mit einem 20-köpfigen Aufgebot. Nur 18 Spielerinnen dürfen laut Reglement auf dem Spielberichtsbogen vermerkt sein.

Wensing ist die insgesamt siebte Spielerin, die für die WM-Qualifikation absagen musste. Neben den Langzeitverletzten Lena Lotzen, Saskia Bartusiak und Leonie Maier fehlen auch die angeschlagenen Nadine Keßler, Alexandra Popp und Bianca Schmidt. Aufgrund einer Gelb-Sperre steht im Spiel gegen Russland zudem Lira Alushi nicht zur Verfügung.