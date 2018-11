Kamen (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit Blick auf die EM 2016 eine Art Torwart-Casting durchführen. "Es gibt interessante Torhüter in der Bundesliga, keine Frage", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und erklärte, er wolle "in den nächsten zwei Jahren den ein oder anderen dazunehmen, um ihn mal richtig einschätzen zu können. So werden wir versuchen, uns ein Bild zu machen, mit welchen drei Torhütern wir zur EM fahren."

Obwohl für die ersten beiden Länderspiele der Saison die drei WM-Torhüter Manuel Neuer, Roman Weidenfeller und Ron-Robert Zieler nominiert wurden, sei "die Tür nicht zu", betonte der frühere Nationaltorhüter.

Bereits zum Einsatz kam neben dem Trio der zum FC Barcelona gewechselte Marc-André ter Stegen. Auch die weiteren U21-Nationaltorhüter Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Timo Horn (1. FC Köln) machen sich Hoffnungen, ebenso etablierte Bundesliga-Torhüter wie Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Ralf Fährmann (Schalke 04) oder Oliver Baumann (1899 Hoffenheim).