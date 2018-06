Seoul (SID) - Ex-Nationalspieler Ulli Stielike soll Südkorea zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland führen. Das gab der Verband am Freitag bekannt. Der 59-Jährige löst Hong Myung-Bo ab, der mit Südkorea bei der WM in Brasilien in der Vorrunde gescheitert und anschließend zurückgetreten war. Sonntag soll Stielike seinen Vertrag unterschreiben und bereits am Montag beim Länderspiel gegen Uruguay auf der Tribüne sitzen.

"Das ging sehr schnell. Vor einer Woche hat mich ein Managementbüro aus London angerufen und mich gefragt, ob ich für den Job verfügbar wäre", sagte er transfermarkt.de: "Ein paar Tage später saß ich schon in London mit zwei Verbandsangestellten zusammen und nachdem ich wohl einen guten Eindruck hinterlassen habe, kam kurz darauf schon das Okay vom Präsidenten."

Zuletzt arbeitete Stielike, der 42 Länderspiele für Deutschland absolviert hatte, beim Klub Al-Sailiya in Doha. Von 1998 bis 2000 war er als Co-Trainer von Teamchef Erich Ribbeck für die deutsche Nationalmannschaft verantwortlich und trainierte später verschiedene Jugendteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Als Nationaltrainer war er zudem in der Schweiz (1989 bis 1991) und für die Elfenbeinküste (2006 bis 2008) tätig.

Als Spieler gewann Stielike mit Deutschland den EM-Titel 1980, er lief in seiner Karriere für Borussia Mönchengladbach, Real Madrid und Neuchatel Xamax aus der Schweiz auf.