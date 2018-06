Genf (dpa) - Die Zahl der Ebola-Toten ist laut Weltgesundheitsorganisation allein in den drei am schwersten betroffenen Ländern auf 2097 gestiegen. Aus Guinea, Liberia und Sierra Leone seien insgesamt 3944 Fälle von wahrscheinlichen oder bestätigten Ebola-Infektionen gemeldet worden, teilte die WHO in Genf mit. Insgesamt sei die Lage weiterhin sehr kritisch. Vor allem fehle es an Gesundheitseinrichtungen und medizinischem Personal. Die WHO rechnet inzwischen damit, dass bis zu einer wirkungsvollen Eindämmung der Ebola-Epidemie noch sechs bis neun Monate vergehen können.

